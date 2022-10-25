«Об стену не билась»: пропавшая дочь Легкоступовой вышла на связь впервые за полгода

Фото: Instagram* / anetta_bril

Знаменитость не выдержала неприятных слухов вокруг и в конце концов все рассказала.

Наследница скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой наконец вышла на связь с поклонниками. Певица Анэтта Бриль сделала публикацию в социальных сетях на фоне слухов о своем исчезновении. Фанаты спохватились из-за неактивности звезды с февраля. Неужели артистка поддалась антироссийским настроениям и сбежала в Европу?

Бриль поспешила успокоить поклонников. Она заверила, что находится в Москве и не собиралась покидать родину. Более того, всеобщая паника на фоне последних событий не затронула девушку, она продолжает вести привычный образ жизни. В том числе вокалистка развеяла слухи о разводе, со своим супругом Станиславом Брилем знаменитость не ссорилась.

«Я у себя дома. Я никуда не уезжала, не бежала, в очередях на границах не стояла, головой об стену не билась, с друзьями не ругалась, с мужем не разводилась, детей из школы не забирала, гречку с сахаром не скупала (Но, признаюсь честно, с кока-колой было)», — сообщила Анэтта.

К слову, мама артистки — знаменитая певица Легкоступова, которая скончалась еще в 2020 году. Причиной смерти стало неудачное падение в ванной комнате, однако результаты экспертизы показали много алкоголя в крови погибшей. Неизвестно, повлияло ли это на последствия после удара.

Однако, самое интересное случилось после: между родственниками звезды развязалась настоящая война за наследство. Ранее 5-tv.ru сообщал, кто и почему заставил последнего мужа вокалистки Юрия Фирсова отказаться от состояния жены.

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