Звезда «Кухни» Сергей Епишев тайно женился и скрыл от публики годовалую дочь

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В личном блоге актера всего одно фото маленьких ножек наследницы да скромный ответ на вопрос, есть ли у него дети — «есть».

Актер Сергей Епишев тайно женился и скрыл от поклонников появление на свет дочери. Папой звезда сериала «Кухня» (Играет су-шефа Льва Соловьева. — Прим. ред.) стал папой в конце прошлого года, немногим ранее официально оформил отношения с избранницей. О переменах в жизни артиста знали только близкие, личное он не привык делить с поклонниками. В его личном блоге в популярной соцсети нет фото с супругой, только одно — с дочкой, на нем видны лишь крошечные ножки в забавных носочках.

«Сергей Маликович, у вас есть дети?» — спрашивают удивленные фолловеры.

«Есть», — только и отвечает актер.

В интервью журналу «Атмосфера» Епишев приоткрыл завесу тайны, но имени дочери так и не назвал. Зато рассказал, как тщательно готовился к ее рождению. По словам артиста, изучал специальную литературу, поэтому ко всему был готов, в том числе к нюансам воспитания. Он понимает, что одно лишь сердце родителю слушать нельзя, нужно и здравый рассудок подключать.

«Пока для меня неожиданностей нет, но мне нравится наблюдать, как она совершает свои открытия в этом мире. Еще недавно училась ползать, а тут забирается на стул, а оттуда на стол. Вот это интересно и трогательно», — поделился 43-летний Епишев.

По словам актера, держать в секрете личную жизнь — его осознанное решение, а не прихоть. Что касается семьи, с семьей и нужно обсуждать и планировать. Что происходит в этом тесном кругу — таинство, которое должны переживать только по-настоящему близкие люди. Все решения артист обсуждает с избранницей, чтобы вместе подготовиться к уверенному следующему шагу.

Сергей Епишев сейчас нарасхват — играет в театре, снимается в кино и сериалах. Но несмотря на занятость, актер старается как можно больше времени уделять жене и дочке. Девочку зовет своим основным творческим проектом. Как глава семьи, держит себя в руках, не поддается панике, верит, что важно предупреждать проблемы, а не тревожиться о них. Любопытно, что как только в жизни звезды появилась малышка, ему стали все чаще предлагать роли отцов. Случайно ли?

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