Постпред РФ в Вене Ульянов раскритиковал Макрона за неуместные заявления об РПЦ

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Президент Франции позволил себе категоричные фразы, что не поддаются никакому объяснению. Понял ли сам лидер, что сказал?

Французский лидер Эммануэль Макрон был абсолютно не прав, когда говорил о якобы сомнительной деятельности Русской православной церкви (РПЦ) и ее роли в конфликте на Украине. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что президент иностранного государства не должен был допускать категоричных заявлений, особенно учитывая, что он плохо разбирается в текущей ситуации.

«Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику. Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — подчеркнул дипломат, опубликовавший пост в Twitter.

Ранее агентство Reuters уточняло, что Макрон голословно обвинил РПЦ в том, что она «позволяет государству управлять собой ради оправдания действий на Украине». Французский лидер, помимо прочего, призвал Церковь начать противостояние Кремлю, который якобы производит массу давления. Никаких доказательств тому, конечно, представлено не было. Зато пламенную речь запомнили надолго.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «бен Ладеном номер два».