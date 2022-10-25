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Сможет ли республиканец снова стать президентом США? Если да, то чего от него ждать?

Президентские выборы в США не за горами. Вероятных кандидатов на высокий пост немного. Один из них — 45-й американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Если он все же сумеет вернуться к власти, несмотря на все скандалы, ситуация на Украине серьезно изменится. Такое мнение выразил известный политолог Роберт Фарли, опубликовав аналитический разбор в 19FortyFive.

«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой», — считает эксперт.

Фарли напомнил, что Трамп, в отличие от многих других американских управленцев, очень лояльно относится к России. Более того — у него сохранились довольно дружественные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Так что при переизбрании республиканца на должность президента США, весьма вероятно, Вашингтон откажется от нагнетания ситуации в Незалежной — можно ожидать, что конфликт урегулируют в ближайшее время.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев при поддержке «коллективного Запада» создает «грязную бомбу».