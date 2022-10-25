Сержант из ДНР рассказал о пытках в украинском плену: «Ломали психологически»

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По словам военнослужащего, среди удерживающих его противников были иностранные наемники, которые говорили на польском и английском языках.

Сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин и его сослуживцы подвергались пыткам в украинском плену. Об этом сам военнослужащий рассказал журналистам РИА Новости. По его словам, это были регулярные избиения, а также психологическое давление. Солдат убеждали, что их никто не вызволит, а если соотечественники и найдут их — тут же убьют.

Как отметил Шалыгин, украинские боевики готовы были обменять всех пленных из полка ДНР на двух представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также добавил, что среди издевавшихся над удерживаемыми военными националистов были иностранные наемники. Эти люди не носили опознавательных знаков, одеты были в украинскую форму, говорили на английском и польском языках.

«Сразу, когда приняли, начали (бить — Прим. ред.) по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали, в общем, хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны, вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят (Убьют, привязка к понятию „груз 200“. — Прим. ред.), менять вас никто не будет. На мозги капали», — вспоминал Шалыгин.

О действиях наемников из-за рубежа прежде рассказал украинский военный Андрей Чверенчуг. Он заявил, что иностранцы устанавливали свои правила общения, употребляли наркотики и принуждали местных сослуживцев к сексуальным контактам под угрозой убийства. Попавший в российский плен представитель ВСУ признался, что только после сдачи смог получить необходимую после ранения медицинскую помощь.

Спецоперация России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к войскам ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) после очередного обострения конфликта, развязавшегося в 2014 году в результате государственного переворота. На сегодня от националистов освобождены ЛДНР, Херсонская и Запорожская области, эти четыре региона по итогам референдумов вошли в состав РФ.

Как ранее писал 5-tv.ru, Украине не теряет надежды вернуть утраченные земли. Киев вновь и вновь бросает своих солдат в лобовую атаку под Херсоном.