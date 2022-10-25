Принять и отпустить: в ГД предложили амнистировать жителей новых территорий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Законопроект рассмотрят в ближайшее время. Какова вероятность его принятия?

Действие российского Уголовного кодекса распространят на новые территории нашей страны: ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

По данным «Известий», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. При этом жителей новых регионов амнистируют по украинским статьям, для которых нет соответствия в нашем Кодексе. К примеру, не осудят за сотрудничество с Россией или получение российского паспорта, за что сейчас строго карает киевский режим.

При этом ни о какой амнистии за тяжкие преступления речи, разумеется, не идет. А одним из нововведений для бывших украинских осужденных станет право ознакомления со всеми материалами уголовного дела, в УПК Незалежной такого нет.