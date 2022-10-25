До Хэллоуина далеко, а страшно уже сегодня: инфляция довела американцев до нищеты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Правительство США множит антироссийские санкции, в благотворительных организациях выстраиваются гигантские очереди из тех, кто уже и еду себе позволить не может.

Как не замерзнуть этой зимой, сейчас думают и по ту сторону океана. Рекордная инфляция в США разогнала цены до такой степени, что власти, не в силах с ней справиться, предлагают американцам спасаться за свой счет. И пока правительство множит антироссийские санкции, в благотворительных организациях выстраиваются гигантские очереди из тех, кто уже и еду себе позволить не может.

Жертвой кризиса стал и один из самых масштабных праздников в США — Хэллоуин. До Дня всех святых еще неделя — а страшно уже сейчас. Елена Хмура продолжит.

Семья Келли Райдер из Нью-Йорка два года не отмечала Хэллоуин — из-за пандемии. В этот раз решили, наконец, порадовать детей. Но оказалось, что семейный бюджет не выдержит расходов. Все, что нужно к празднику, сильно подорожало.

«В этом году цены поднялись буквально на все — костюмы, маски, праздничные украшения, даже на конфеты. Мы, конечно, будем отмечать, но без размаха», — признается жительница Нью-Йорка Келли Райдер.

Если на Хэллоуин родителям придется ограничить детей в сладостях, то в День Благодарения многие семьи рискуют остаться еще и без главного блюда — традиционной индейки. в супермаркетах теперь постоянно меняют ценники — в большую сторону.

«Каждый продукт, который мы сейчас покупаем, стоит на тридцать-сорок процентов больше, чем это еще недавно», — говорит Эшли Кейни.

Экономика США сильно просела за время пандемии, но теперь, на фоне антироссийских санкций уже не просто падает, а ушла в стремительное пике. Тринадцати миллионам домохозяйств — и это только по официальной статистике — не хватает денег на еду. В благотворительные продовольственные банки выстраиваются очереди. Вот так выглядит бесплатный паек в Огайо.

«Рис — вот такой вот пакетик, изюм, две упаковки чипсов», — рассказывает эмигрантка, жительница Огайо Румия.

Но и продовольственные банки уже не справляются. Людей, которые приходят туда за помощью, становится все больше, а вот поставщиков — все меньше. Продукты — обычно с истекающим сроком годности — раньше отдавали даром торговые сети. Но сейчас они сами едва сводят концы с концами, потому что цены на электроэнергию и транспорт за этот год тоже резко выросли.

«Кругом пустые полки. Хотя год назад, как рассказывают директора продуктовых складов, они были переполнены. Виной тому повышенная инфляция».

Не только бедняки, но и средний класс впервые этой зимой рискует замерзнуть в своих домах. Стоимость отопления подскочила сразу на семнадцать процентов. А ведь во многих штатах уже выпал снег.

«Я сильно обеспокоена. В прошлом году наши счета подскочили выше 100 долларов в самый холодный зимний период. Думаю, в этом году они будут еще выше», — говорит Шэннон Филлипс-Хант

«Вы сможете это оплатить?» — спрашивает Присцилла Томпсон.

«Нам придется!» — вздыхает женщина.

Власти признают — они не могут остановить инфляцию. И советуют жителям выкручиваться собственными силами. Например, за свой счет заменить старые обогреватели на более экономичные.

«Отопление подорожало, потому что лето было жарким. И энергетические компании уменьшили добычу природного газа. Страны ОПЕК тоже сократили поставки», — объясняет исполнительный директор национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям Марк Вулф.

В США этот год был сложным как никогда. Цепочки поставок, разрушенные из-за ковида, до сих пор не восстановлены. Летом была сильная засуха, поэтому в стране неурожай. Да еще и вспышка птичьего гриппа — на фермах погибло сорок миллионов птиц.

«Это поголовье предназначалось на продажу. Их гибель вызвала рост цен на мясо птицы и яйца», — говорит экономист в сфере агрокультуры Дэвид Ортего.

Казалось бы, именно сейчас, когда население нуждается в поддержке, правительство США должно сосредоточится на укреплении экономики. Но вместо этого лишь усиливает санкции, которые бьют по всем отраслям американской промышленности и, в конечном счете, по ее жителям.