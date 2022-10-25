Экипажи бомбардировщиков Су-34 отомстили ВСУ за огонь по российским вертолетам

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Украинские националисты лишились ПВО и другой военной техники. Удары Су-34 были предельно точными.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 отомстили за огонь по нашим вертолетам. Сначала украинский зенитный комплекс попытался ударить по звену винтокрылых машин. Но вертолеты ушли из-под обстрела на предельно малой высоте и вызвали подмогу.

Су-34 одинаково умело наносят ракетно-бомбовые удары как по наземным, так и по воздушным целям противника. Выполняют боевую работу и днем, и ночью, и в любых погодных условиях.