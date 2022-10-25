Украина насчитала 85 ударов ВС РФ по энергосистеме страны

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В Одессе и Киеве в последние дни сидят при свечах. Руководством государства введены ограничения по эксплуатации.

На Украине пытаются подсчитыть ущерб и число ударов российской армии по объектам электроэнергетики страны. Генпрокуратура Украины сообщает, что всего было 85 атак. Из них больше 50 пришлись на октябрь.

Чаще всего удары наносились по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской, Львовской, Винницкой областей и украинской столицы. Вечером в Киеве теперь совершенно темно на улицах. В Одессе тоже сидят при свечах.