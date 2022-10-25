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Европа чахнет от последствий глобального кризиса. Между тем, власти стран ЕС продолжают вести антироссийскую кампанию в угоду собственных интересов.

Массовые митинги прошли в восточных городах Германии. Более семи тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики властей в отношении Украины. В своей стране они не могут справиться с ростом цен на электричество, но при этом продолжают оказывать Киеву финансовую поддержку.

Подобные акции протеста прошли и в Румынии. Сотни людей заблокировали дороги — они выступают против переброски войск НАТО в страну и дальнейшей помощи Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.