В Ленобласти задержали подозреваемого в осквернении мемориала памяти ВОВ

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Вандал разрисовал «Разорванное кольцо на Дороге жизни» нацистской символикой.

В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении мемориала в честь героев Великой Отечественной войны — «Разорванное кольцо на Дороге жизни». Он изрисовал монумент нацистской символикой, и нанес надписи. Теперь стал фигурантом уголовного дела

Несмотря на раскаяние, в ближайшее время вандалу предъявят обвинение. Следствие просит заключить его под стражу.