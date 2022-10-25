Хозяин уходит, вкус остается: владелец KFC продает бизнес в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

Как будет называться новый бренд? Сильно ли поменяется меню ресторанов?

KFC уходит из России. Но без блюд от полковника Сандерса россияне не останутся: иностранный владелец продает свой бизнес российской группе компаний. Заведения продолжат работу, но уже под другим названием. Каким именно — пока еще решается, рассматриваются несколько вариантов.

Ребрендинг планируют провести по пути Макдоналдса — сотрудники останутся на местах, принцип работы не изменится, а в меню можно будет найти знакомые блюда.