Хитрый полис: в ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Почему платные услуги не работают в современных реалиях? Как же можно и нужно защищать финансы?

Банковская страховка от мошенников оказалась бесполезной. Новую услугу по защите вкладов и карт раскритиковал Центробанк.

Как выяснили «Известия», уровень выплат по таким полисам крайне низкий, а доля отказов напротив — очень высока. Кроме того, в договор в большинстве случаев включаются те же риски, по которым клиент и так по закону вправе получить возмещение от банка.

Вместе с тем спрос на такие страховки растет из-за все новых видов банковского мошенничества. Центробанк работает над новым мерами по борьбе с ними.