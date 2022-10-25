Внимание, сугробы: в регионы России пришли первые сильные заморозки

Москвичей и петербуржцев предупредили о выпадении снега в ближайшие часы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Метеорологи отмечают, что в Москве, Петербурге и других городах центральной части страны ожидаются серьезные осадки. Водителям советуют быть максимально осторожными.

Первые заморозки пришли в Москву и Петербург. Водителей призывают проявлять максимальную осторожность. В столице сложностей добавляет туман.

Как предупредили метеорологи, видимость местами может упасть до 100 метров. Сегодня же в обеих столицах может выпасть первый снег. Так что уборочная техника и реагенты уже наготове. А в Якутии уже настоящие снегопады. Несмотря на усилия коммунальных служб, на улицах Якутска растут сугробы. На дорогах — зимние пробки. Ожидается сильный ветер. Детям разрешили не ходить в школу.

Непростая обстановка и на дорогах Красноярска — на город обрушилась метель. Водители с трудом пробираются по обледеневшим трассам сквозь снежные заряды и туман.