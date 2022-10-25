Накроем стол? Ольга Орлова нашла лучший способ борьбы с любовницами мужа

Телеведущая Ольга Орлова не верит в возможность сохранить брак после признания в измене

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

Телеведущая дала совет переживающим о браке подписчицам: если у избранника появилась другая, нужно пригласить ее в гости…

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова не советует женщинам, узнавшим об измене, пытаться спасти брак. Артистка, лишь недавно после многолетнего одиночества нашедшая свое счастье в лице бизнесмена Валерия, дала совет одной из подписчиц не пытаться вернуть ненадежного мужа. По ее мнению, прежними отношения уже не станут.

Одна из поклонниц задала Орловой откровенный вопрос — как вести себя после признания супруга в измене. Она интересовалась, как действовать дальше, аргументируя желание все наладить наличием общего ребенка. То есть спасти брак ради сына, чтобы не разлучать его с одним из родителей. Звезда вопроса категорически не поняла.

«Что делать? Пригласить ее в гости, стол накрыть… Странный вопрос… А какие варианты? Жить с ним, легализовав любовницу в вашей семье? Просто если бы он с ней порвал, вам бы не рассказывал. Если сообщил, значит, в планах с ней продолжать», — уверена Орлова.

Ольга Орлова не верит в попытки сохранить брак после измены; Instagram* / olgaorlova1311

Семейные ценности — первостепенны в нынешней жизни знаменитости. Старшего сына она вырастила одна, парню 21 год, много лет после развода не выходила замуж, только недавно встретила человека, которого сочла действительно надежным. Вскоре после сообщения о свадьбе 44-летняя телеведущая заявила, что беременна. Этой зимой она снова станет молодой мамой.

Новость удивила многих фанатов и коллег, в первую очередь в связи с возрастом Орловой. Однако опасения были напрасны — беременность протекает легко, хотя и не без «бонусов» в виде токсикоза на ранних сроках. Селебрити уверяет, что не прибегала к помощи врачей и процедуре ЭКО. Просто после нескольких неудачных попыток выносить ребенка ей наконец-то повезло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Орлова с мужем внезапно покинула Россию.

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