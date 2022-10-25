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Националисты передвигались на американских БТР. Один из участников тех событий признался, что российские военные в тот момент спасли его жизнь.

Украинские боевики попали в засаду вблизи Кременной в ЛНР. Всего в группировке было 20 националистов. Один из участников тех событий — пленный военный 66-й бригады ВСУ Андрей Чверенчук — признался, что российские военные спасли ему жизнь, несмотря на ожесточенное противостояние.

«Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что, если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали», — пояснил пленный.

Чверенчук подчеркнул, что после указа «сверху» группировка сразу выдвинулась в сторону Красного Лимана, но вскоре потерпела неудачу. По передвигавшимся на американских бронетранспортерах М113 боевикам защитники Донбасса открыли очередь. Пленный вспомнил, что его серьезно ранило в руку — пришлось принимать обезболивающее, чтобы не умереть от шока, передает РИА Новости.

Как только стрельба стихла, российские военные предложили националисту сдаться и тем самым спасти себе жизнь. В итоге пленному оказали всю необходимую помощь и сегодня он может только с благодарностью говорить о Вооруженных силах РФ: ВСУ бы его давно убили — об их жестокости можно говорить бесконечно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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