Где и как создается «грязная бомба» и откуда у Киева ядерные ресурсы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Vogt; 5-tv.ru

Россия предпринимает все возможные меры для предотвращения готовящейся провокации Украины с фатальными последствиями.

Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для создания «грязной бомбы», а также информационной поддержкой Запада, которую можно назвать пособничеством в организации провокации против России. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил политолог Юрий Кнутов. По его словам, Киев приравнял себя к террористическим структурам, так как именно такие организации в разные годы планировали атаковать подобным образом.

Это оружие создается с использованием радиоактивных отходов, в том числе продуктов переработки атомных электростанций, и взрывчатых веществ. Разорвавшись на определенной высоте, снаряд может рассеять облако ядовитой пыли над выбранным населенным пунктом. Уровень радиации там становится несовместимым с жизнью.

«Люди, которые вдыхают пары, мелкие частицы, потом страдают заболеваниями дыхательных путей. Как правило, это рак. Если попадает на кожу — то это рак кожи. Подобного рода боеприпасы в свое время использовали США с соединенным ураном. Югославию, Ирак, Сирию. Эти боеприпасы до сих пор сказываются, особенно на потомстве. В Югославии самое большое количество детей, больных раком», — заявил Кнутов.

По мнению политолога, провокация Киева может быть организована с помощью либо такой «грязной бомбы», либо ядерного боеприпаса малой мощности. Изготовить последний труднее: нужны центрифуги, наработка определенного количества урана. Украине все это по силам: факультеты ядерной физики, целые институты, есть в Харьковском и Киевском университетах, одно из уранодобывающих предприятий находится в районе Днепропетровска. По данным Кнутова, на базе последнего и создается «грязная» атомная бомба.

«На Украине есть сырье в достаточно большом количестве. Там есть и атомные электростанции, есть радиоактивные отходы. Причем, не только твердые, но и жидкие. То есть не только теплоносители в реакторах, но также, кстати, можно распылить с дроном, например. Твердые радиоактивные отходы — они фактически наши, российские, мы их у себя делаем, раньше ввозили, и доказательств, что это российское, особых не требуется. Для создания, я думаю, нужно полгода, не больше, может быть и меньше», — заключил специалист.

Кнутов также добавил, что полученные по каналам разведки данные подтверждают: Британия активно поддерживает план Украины, зарубежные эксперты сотрудничают с местными, помогая ускорить работу по созданию опаснейшего оружия. Ранее рассказывал, как, по мнению Юрия Кнутова, Россия должна действовать во избежание успешной провокации Киева.