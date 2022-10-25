Роковые яйца: как сварить этот продукт и не убить кишечник

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Нередко после поедания яиц люди испытывают дискомфорт в желудке. Скорее всего, это происходит из-за их неправильного приготовления.

Многие люди после поедания вареных яиц сталкивались с неприятными ощущениями в области желудка. Скорее всего, это связано не из-за проблем с ЖКТ, а по причине неправильной варки продукта, пишет сайт Parents.ru.

Первое, что нужно запомнить: если после варки вы почувствовали запах серы, это значит, что яйцо приготовлено неправильно.

«При нагревании они объединяются, образуя зелено-серый сульфид железа и газообразный сероводород. Регулярно съедая яйца с таким составом, вы можете заработать энтерит — воспаление в области тонкого кишечника», — говорится в материале.

Как неправильно варить яйца

Ни в коем случае нельзя бросать яйца в горячую или кипящую воду — происходит перепад температур, который вызывает нежелательные реакции белка.

Нередко во время варки трескается скорлупа. В этом случае достаточно просто добавить в воду немного соли. Так белок гораздо быстрее затвердеет. Перед приготовлением продукт стоит довести до комнатной температуры — это также сократит вероятность того, что скорлупа треснет.

«Посолите воду, прежде чем класть яйца. Яичный белок быстрее затвердевает в соленой воде, чем в пресной. А значит, яйцо не протечет во время варки», — посоветовала эксперт.

Как правильно и сколько варить яйца

Яйца нужно положить одним рядом в холодную воду. После этого ставим кастрюлю на огонь. Нагревать нужно до закипания, после чего снимаем яйца с плиты и оставляем с накрытой крышкой. За это время яйца должны принять желаемый вид.

Яйцо всмятку (твердый белок, жидкий желток) — нужно держать от четырех до пяти минут;

Яйцо «в мешочек» (более плотный желток) — следует оставить на шесть или девять минут;

Яйцо вкрутую — оставляем томиться на 12 минут.

После этого стоит поместить яйца в холодную воду — так процесс варки окончательно остановится и скорлупу будет легче почистить.

Однако не торопитесь выливать воду из кастрюли. Во время варки из яиц выделяется кальций, который обожают растения. Вы можете полить этой водой цветы.

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