Не райские кущи: престарелый Джо Байден потерялся в собственном саду

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Президент США совсем плохо ориентируется в пространстве. Неужели с такой рассеянностью можно в полной мере управлять страной?

Пожилой американский президент Джо Байден не перестает пугать народ своим странным поведением. После церемонии посадки деревьев на лужайке возле Белого дома 79-летний демократ вдруг заблудился в «райских кущах». Как пишет The Daily Mail, если бы не помощники, президент США вряд ли бы нашел верную дорогу, ведущую хоть куда-нибудь.

На видео, опубликованном в сети, заметно, как Байден начинает двигаться сначала в одном направлении, потом в другом, а затем резко останавливается и вдруг обращается к охране. Помощники заверили, что президент делает все правильно — выбрал верную дорогу. Последний начал нервничать.

«Я хотел пойти другим путем», — выдал растерянный Джозеф.

«Вы можете выбрать тот путь, который вам нравится», — отреагировали на это охранники.

Состояние ментального и физического здоровья Джо Байдена сегодня у многих вызывает большие вопросы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что психологи находят у американского лидера все признаки психологических расстройств. В том числе тех, которые в свое время обнаружили у Гитлера.