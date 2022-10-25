«Нужно уметь принимать выбор»: Барановская заткнула за пояс критикующего детей Аршавина

Фото: Instagram* / baranovskaya_tv

Знаменитый футболист публично признался, что разочарован решением сына болеть за «Спартак». Мама мальчика вступила в серьезный диалог.

Телеведущая Юлия Барановская коршуном ринулась защищать сына от критики его отца — футболиста Андрея Аршавина. Спортсмен, ветеран петербургского клуба «Зенит», ныне один из его руководителей, в одном из интервью признался в разочаровании: наследник Арсений тренируется в академии московского «Спартака».

«К сожалению, ему уже так промыли мозги в „Спартаке“, что он уже стал как истинный спартаковец. Я его обычно не тренирую. Но, даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей», — сказал Аршавин.

Андрей Аршавин, футболист, заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба «Зенит»; www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Барановская пройти мимо не смогла. Свое возмущение она выразила в социальных сетях едким комментарием в адрес бывшего избранника. Стоит отметить, как рассказывала сама телеведущая, футболист бросил ее ради другой женщины на последних сроках беременности третьим ребенком, после десяти совместных лет. На ней Аршавин так и не женился, зато на новой пассии Алисе Казьминой — очень скоро. Барановская не преминула все припомнить бывшему.

«Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», — заявила ведущая.

Кроме того, добавила звезда, «мытье мозгов» в «Спартаке» в тренировочный процесс не входит. Но было бы странно, если б Арсений, ежедневно надевая красную форму своего клуба, болел бы за папиных сине-бело-голубых. Последнее пенальти в ворота бывшего, так сказать. Комментариев в стиле «Так его, сестра!» Барановская получила предостаточно.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальные подробности развода Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.

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