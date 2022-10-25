Женя Огурцова о страшном диагнозе дочери: «Я оплакивала ее обычную жизнь и веру в бога»

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Годовалая Ева родилась с водянкой — жидкость скапливалась в голове и области сердца. Принятие несчастья ребенка стало настоящим испытанием для мамы.

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова прошла все стадии принятия диагноза годовалой дочери Евы — от отрицания до принятия. О своем пути рассказала в личном блоге накануне выхода книги о ее особенном младшем ребенке. Малышка родилась с водянкой, жидкость была обнаружена в голове и области сердца. Семья пережила долгие месяцы обследований и огромный страх перед будущим. Выстояли и настроились на исключительно счастливую жизнь несмотря ни на что.

По словам Огурцовой, услышав диагноз, она поначалу отказалась верить врачам, надеялась, что ошиблись. Потом пыталась «договориться» с судьбой, искать смысл в этом испытании. Эту стадию принято называть торгом. Но никакие высшие силы на мольбы не ответили.

«Потом естественно был гнев на себя, на бога, на жизнь в целом, причем такой сильный, просто испепеляющий. Затем наступило горевание и чувство вины. Я оплакивала обычную жизнь дочери, веру в бога, падая в эту грусть, при этом делая вид, что ничего не происходят, а я обычная мама обычного ребенка», — откровенничала исполнительница.

Стадии депрессии, а она может затянуться на долгие годы, 32-летняя Огурцова не поддалась. Она твердо решила бороться за счастье дочери и свое собственное. Прожить этот опыт помогла работа — звезда написала книгу, попыталась вдохновить других матерей особенных детей не сдаваться и верить в лучшее. Артистка не согласна с тем, как большинство людей относится к инвалидам, мечтает изменить ситуацию, в которой «не такие, как все» оказываются в изоляции.

«Мы привыкли, что с особенными детьми лучше не отсвечивать. Общество их жалеет, винит мать, но полноценно принять так и не может. Тогда я подумала, *** вам. Я не буду играть по этим правилам!» — сказала Огурцова.

Экс-солистка «Ранеток» понимает, что ее девочка не будет похожа на остальных, и ее ждет непростая жизнь. Инвалидность оформлена с рождения до 18 лет, но и это не крест на судьбе, уверена звездная мама. Больше всего она хочет, чтобы Ева не считала свой диагноз изъяном, не пыталась походить на окружающих и угождать представлениям о ровне. Мама, папа и старший брат в этом ей помогут.

Евгения Огурцова была клавишницей и пела в рок-группе «Ранетки». В коллективе она отвечала за клавиши и вокал. Девушки были невероятно популярны, получили множество музыкальных наград и снялись в одноименном телесериале, выступали на разогреве у Бритни Спирс и собирали «Олимпийский». 1 июня 2013-го коллектив дал свой последний концерт, спустя несколько лет воссоединялся для разовых выступлений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Огурцова рассказала о домогательствах продюсеров и насилии, пережитых во время работы в «Ранетках».

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