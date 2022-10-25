Помощи не ждите: в Белом доме отказались отправлять войска на Украину

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Несмотря на то, что президент Незалежной Владимир Зеленский ежедневно молит Вашингтон о поддержке, вступать в открытую конфронтацию с Россией США не желают — знают, чем обернется.

Администрация президента США Джо Байдена опровергла слухи о том, что намеревается отправить на Украину войска. Лидер Незалежной Владимир Зеленский хоть и требует от Вашингтона большего участия в конфликте, США на это не пойдут. По крайней мере, такова текущая позиция страны.

«Ничего не изменилось относительно решения президента США Джо Байдена о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта позиция не изменилась», — уверял общественность накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Между тем, данные о том, что войска США намерены в самое ближайшее время зайти на территорию Украины, передают разные американские военачальники. Так, например, командиры 101-й дивизии штатовских ВДВ отмечали, что находятся в полной боевой готовности.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готовит смертоносную провокацию с использованием «грязной бомбы». Политолог Юрий Кнутов назвал единственный способ предотвратить трагедию.