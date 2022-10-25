Умение избавляться от ненужного лучше, чем умение делать покупки: Китайский совет дня на вторник, 25 октября

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Не исключено, что день будет сложным. Однако любые нестандартные задачи откроют путь к истине, которую вы жаждете.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 октября?

Вторник — день избавления от ненужного. Если вы не любите генеральные уборки, то энергии вторника помогут вам справиться с этой противной работой. Однако прежде, чем начать уборку стоит понять от чего именно вам пора избавляться. Иначе с водой можно выплеснуть и ребенка.

Совет дня: если вы давно хотели, но никак не могли порвать с токсичными людьми в своем окружении, во вторник вам это делать будет гораздо легче. Воспользуйтесь удобной возможностью.

Предостережение дня: не подписываете во вторник важные документы, связанные с вашим будущим. Многообещающие контракты, торговые сделки, решение о выходе на новую работу перенесите на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.