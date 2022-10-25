Мария Захарова назвала Владимира Зеленского «бен Ладеном номер два»

Фото: ThePresidentialOfficeofUkraine / ТАСС

По мнению пресс-секретаря МИД РФ, украинский лидер практикует исключительно террористические методы в противостоянии с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский — это Усама бен Ладен номер два, и отличия между ними заключаются разве что во внешнем облике. Такое мнение в эфире программы на федеральном телеканале высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Действия лидера Незалежной она сравнила с методами бывшего главы «Аль-Каиды»*, добавив, что терроризм обоих подпитывали прежде и кормят сейчас американцы.

Захарова напомнила слушателям трагедии, постигшей США 11 сентября 2001 года, ответственность за которую лежит на выходцах из «Аль-Каиды». Террористы захватили четыре самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра, один — в здание Пентагона. Погибли почти три тысячи человек из 92 стран мира.

По словам дипломата, до теракта группировка была «их (Соединенных Штатов — Прим. ред.) парнями», «друзьями». Только после крушения башен-близнецов «Аль-Каида» стала врагом Вашингтона. Прежде преступники «жили и работали» за счет США, стреляли в своих жертв из американского орудия. То же происходит сейчас с Украиной, добавила Захарова.

«Для мирового сообщества Зеленский — это просто бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличии. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз больше, чем тогда это происходило с бен Ладеном», — заявила она.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ; ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Мария Захарова не впервые вспоминает террористические организации в контексте военных методов Киева. По ее мнению, Служба безопасности Украины (СБУ) немногим отличается от «Исламского государства»** и той же «Аль-Каиды». Дипломат уверена, что все перечисленные группы были в свое время «вскормлены кровавыми пирожками» заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Захарова объяснила, чем рискует НАТО, продолжая день за днем накачивать Украину оружием.

* — движение признано террористическим и запрещено в РФ.

** — ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ.