Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Недовольные люди призывают власти страны одуматься и помочь, наконец, в урегулировании глобального кризиса.

Несколько тысяч немцев вышли на протесты против политики Германии по Украине. Активисты собрались на востоке государства. Они требуют от властей реальных мер по урегулированию глобального кризиса, в то время как последние предпочитают отмалчиваться, тихо наблюдать за происходящим и «кормить» народ обещаниями об улучшении качества жизни.

«Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства», — сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в правоохранительных органах ФРГ.

Присутствующие на местах скопления людей стражи порядка отмечают, что всего участвуют в акции порядка семи тысяч активистов. Столь масштабные перфомансы для Германии уже не новость — акции устраивают каждый раз в начале недели.

Между тем, несмотря на массовые возмущения правительство ФРГ отказывается как-либо кардинально решать существующие проблемы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что общественность активно выступает против канцлера Германии Олафа Шольца. Его в народе уже прозвали «голубем мира», который по факту лишь усугубляет и без того плачевное положение страны.