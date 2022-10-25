Бесперебойная шоковая терапия: куда пропала телеведущая Юлия Меньшова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Два дня обычно активная в социальных сетях звезда не выходила на связь с подписчиками, чем вызвала беспокойство.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вышла на связь с поклонниками после двух дней молчания. В своем Telegram-канале она объяснила неожиданный перерыв в общении с подписчиками желанием отдохнуть от социальных сетей. Фанаты, к слову, уже успели обеспокоиться судьбой знаменитости, обычно активной в интернет-пространстве. Но тревоги оказались поспешными.

Вернувшись к своей аудитории, Меньшова отметила, что время пролетело незаметно. Она подчеркнула, что считает именно это ощущение символом 2022 года. Огромное количество глобальных событий, невероятно быстрая смена линий в повестке — артистка не успевает опомниться. Ее фолловеры соглашаются — в последние годы многим казалось, что время ускорилось, но 2022-й оказался просто сумасшедшим. На носу Новый год, написала Меньшова в следующем посте, а все, что успели сделать люди за прошедшие месяцы, — это «******» (сильно удивиться).

«Так вот решишь сделать небольшой детокс от сети, чтобы не сойти с ума от бесперебойной шоковой терапии, а потом вернешься через пару дней, а ощущение, что прошла пара лет. Минимум. Столько всего произошло. Помните, мы часто в последние годы сетовали, что время ускорилось? Да что мы знали тогда об ускорении?» — порассуждала знаменитость.

Юлия Меньшова в своем блоге моментально реагирует на мировые новости, а также события, происходящие в России. Высказывает собственное мнение, интересуется позицией поклонников. Нередко она комментирует и резонансные высказывания коллег по шоу-бизнесу. Как выяснилось, телеведущая не боится публично обсуждать даже признанных мэтров.

Ранее, писал 5-tv.ru, она весьма прямолинейно раскритиковала работу одного из главных интервьюеров страны Владимира Познера, продолжающего карьеру на пороге 90-летия. На слова Меньшовой резко ответил актер Станислав Садальский. Он не просто защитил Познера, но и указал обвинительнице на «особенности» ее стиля ведения беседы.