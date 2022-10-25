Захарова: Россия всегда открыта для контактов со всеми странами

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Официальный представитель МИД РФ уверена: в обострившейся ситуации в мире не виноват никто, кроме «коллективного Запада», активно борющегося со сверхдержавой. Что же будет дальше?

Россия всегда открыта для контактов со всеми странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы на федеральном канале, комментируя серьезную напряженность в мире. Дипломат подчеркнула, что Москва готова говорить не только со своими зарубежными партнерами, но даже с теми, кто настроен к ней агрессивно. В том числе с США.

«Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами — и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее», — отметила Мария Захарова, подчеркнув, что никогда РФ не была заинтересована в разрыве дипломатических отношений.

Представитель МИД России добавила, что переговоры с Вашингтоном на высоком уровне Москва ведет и сейчас, в тяжелое для всех время. Даже несмотря на то, что именно Белый дом является главным провокатором всех конфликтов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия может ответить на создание «грязной бомбы» Украиной.