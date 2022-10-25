Мистические уголки России: какие тайны хранит Дальний Восток

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На пороге Хэллоуина жители Приморья вспомнили леденящие душу легенды родного края.

Ночь на 1 ноября не за горами. Незадолго до Хэллоуина или Дня всех святых во всем мире любители мистики щекочут нервы, вспоминая жуткие легенды. Жители Дальнего Востока — не исключение. Они рассказали пять легенд, таинственных и пугающих.

Призрак хозяина ГУМа

Владивостокский ГУМ, ныне торговый центр, памятник градостроительства, был возведен в 1893 году. У здания богатая история, полная мистики. Так, по одной из легенд, между прилавками там до сих пор бродит призрак владельца Густава Кунста во фраке и котелке, постукивая тростью. Говорят, и в наши дни люди даже увольнялись, услышав ночью его шаги.

Призрак убитого моряка

В столице Приморья обитает еще один дух — моряка, убитого между 7 и 9 домом на улице Фокина. Считается, что бедолага подрался с китайцами в одном из питейных заведений, из драки живым не выбрался, а после был растерзан и закопан неподалеку. Его лишили жизни ровно в 03:15, и в это время он иногда выходит на поиск своих убийц, чтобы отомстить.

Черный пес на Окатовой

Не может найти покоя и дух героической собаки, жившей когда-то на Окатовой. Когда на его хозяина напали, пес бросился на помощь и был убит. Владелец закопал его у забора, и спустя годы могилу вскрыли. Теперь призрак бродит по улице, пугая прохожих.

Пиратское золото острова Русский

По легенде пираты проклинали добытое на острове Аскольд золото, после чего прятали на Русском. На месте, где закопан клад, говорят здешние жители, происходит необъяснимое — люди убивают близких, причем не по своим мотивам, а по наитию таинственного голоса в голове, пишет «Приморская газета».

Белая дама Арбата

Прежде Арбат назывался Торговой улицей, на которой продавались женские наряды. С тех пор там живет дух Белой дамы, шепчущий на ухо юношам заманчивые слова. Некоторые утверждают, что призрак можно даже увидеть, он похож на кусочек тумана, витающий вдоль уже современных бутиков модной одежды.

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