Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

В результате атаки пострадал один человек. Ему сейчас оказывают всю необходимую медпомощь.

Украинские боевики обстреляли Большую Белозерку в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опубликовал пост в Telegram-канале, в котором уточнил: в результате атаки пострадал один человек.

«ВСУ обстреляли Дом культуры с применением артиллерии. В результате обстрела начался пожар, который охватил более 500 квадратных метров здания. Сторож, находившийся на ночном дежурстве, тяжело ранен. Его доставили в городскую больницу Энергодара», — добавил Рогов.

К тушению пожара, произошедшего в результате обстрела привлекалось немало людей. Огонь удалось локализовать лишь спустя несколько часов после случившегося.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики готовят провокацию с использованием «грязной бомбы».