Глаз не закрывается: у певицы Кэтти Перри заподозрили частичный паралич лица

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

Любимая женщина актера Орландо Блума серьезно напугала фанатов на концерте: чтобы справиться с мимикой, пришлось использовать руки.

Американская певица Кэти Перри удивила поклонников странной мимикой. На концерте один ее глаз то и дело закрывался, а чтобы его открыть, пришлось на него нажимать.

Зрители гадают, что это было: подвели слишком тяжелые накладные ресницы? А может, это нервный тик, а то и частичный паралич лица? Либо артистка просто вжилась в образ куклы и немного перестаралась.

Массу вопросов вызвало и платье возлюбленной актера Орландо Блума. Его украсили… жестяные банки. Надо сказать, Кэти Перри вообще любит эпатажные выходы. Однажды она пела, стоя на рулонах туалетной бумаги.