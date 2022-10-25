Ростовские рыбаки чуть не взяли на абордаж многотонный танкер: выжили чудом
Ростовские рыбаки чуть не взяли на абордаж многотонный танкер
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате ЧП пострадавших нет. Однако наблюдатели перфоманса сдержать эмоций не смогли.
Видео дня пришло к нам из Ростова, где рыбаки едва не взяли на абордаж огромный танкер. Все произошло в судоходной части Дона, там постоянно собираются любители порыбачить, но настолько горячих голов не видели даже они.
Лодка с тремя мужчинами осталась стоять на месте, даже когда внушительных размеров судно оказалось всего в десятке метров от них. В итоге решили ускориться, но было поздновато.
В результате всем удалось спастись, никто не пострадал. Сейчас проводят доследственную проверку. Вопросы не только к капитану танкера, но и к любителям порыбачить в зоне оживленного движения судов.