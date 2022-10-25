Кто виноват и что делать: как банки портят кредитные истории россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Взять кредит теперь не так уж просто: проблемы создают те финансовые организации, которые мечтают о клиентах. Как такое может быть?

Банки портят кредитные истории россиян. Это выяснили в ЦБ. Финансовые организации запрашивают персональную информацию о людях, которые даже не являются их клиентами — чтобы предлагать свои продукты добросовестным заемщикам. Хотя по закону должно быть наоборот: сначала клиент обращается за кредитом и дает согласие на проверку и только потом его проверяют. А система и вовсе воспринимает такие запросы, за которыми не последовала выдача денег как отказ. Впоследствии это может негативно повлиять на шансы получить заем. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин выяснил подробности.

Где деньги?

Долгожданный день последнего платежа по кредиту для вас — настоящий праздник, а для банков — повод засыпать платежеспособного клиента новыми предложениями. Наверняка многие знакомы с ситуацией, когда телефон просто разрывается от спам-звонков. Поэтому возникает много вопросов. Главные: откуда финансовые организации узнают, что вы только что закрыли кредит и всегда вовремя за него платили.

Эта информация хранится в кредитной истории клиента. Доступ к которой нелегально получают банки и микрофинансовые организации. Хотя получение таких сведений должно проходить только с согласия клиента.

«Человек, когда заполнил согласие на доступ, например, когда оформил рассрочку на телефон или через какой-то маркетплейс хотел оформить продукт, заявку подавал на кредит. И вот они как раз получили согласие и в дальнейшем могут посмотреть», — пояснила ведущий эксперт по кредитным продуктам банков Инна Солдатенко.

С начала года Центробанк зафиксировал более сотни нарушений — когда банки без согласия изучают кредитную история человека. С одним из таких нарушителей уже полгода судится Иван Дронов. Микрофинансовая организация не просто подсмотрела данные Ивана, но и воспользовалась ими, чтобы оформить на него займ. А потом еще и натравили коллекторов.

«Очень борзо общались, дерзко. „Иван Сергеевич, вам звонки от мамы не поступали?“ Я говорю: „А вы кто?“ Они: „А неважно. Вы знаете коллекторское агентство черный лес? Ну скоро будете знать“», — заметил мужчина.

И это не единственная проблема людей, к кредитной истории которых незаконно получили доступ. Оказывается, частые запросы портят кредитный рейтинг. У Ивана Воронцова историю запрашивали так много раз, что теперь ему просто не дают кредит.

«Банки не уведомляют меня, что запрашивают кредитную историю. Они это делают скрытно, тихо, за моей спиной», — рассказал Иван.

Мы обратились в один из банков, который есть в списке нарушителей Центробанка. И получили обычную отписку. Якобы это — сбой в системе.

«Неужели один и тот же банк, три, а точнее уже четвертый год подряд получающий 100 штрафов в год за то, что они запрашивают кредитную историю физлица, всего лишь допуская техническую ошибку. Четыре года подряд — это вряд ли тех ошибка», — подчеркнул заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Михтиев.

Эксперты советуют проверять свою кредитную историю, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

«Обязательно, минимум раз в полгода, просматривать свою кредитную историю. Получать об этом отчет, это, во-первых, делает тебя более ответственным человеком», — добавила руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева,

А во-вторых, там вы сможете узнать — кто интересовался кредитной историей без вашего согласия. Это можно сделать на портале Госуслуг прямо в смартфоне. Важно знать — два раза в год заявка вам ничего не будет стоить, а за следующие запросы придется платить. Открываете приложение, заходите в раздел услуги — справки и выписки, далее выбираете пункт сведения о бюро кредитных историй. И нажимаете «НАЧАТЬ». Проверяете корректность личных данных, которые уже автоматически заполнены. Отправляете запрос. Ответ придет в течение суток. Там выбираете бюро из списка и переходите на его сайт. Нажимаете на кнопку «Войти через Госуслуги» и во вкладке история заказов можно увидеть, кто и когда ее запрашивал.

И если там вы найдете запросы, на которые не давали согласие. Немедленно обращайтесь в Центробанк. Заявление рассмотрят и привлекут нарушителя к административной ответственности, а если будет доказано, что разглашена банковская тайна, то нарушителю грозит уголовная ответственность.