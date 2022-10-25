Автобус смял семь легковушек в ДТП на западе Москвы

Фото, видео: Telegram / moscowmap; 5-tv.ru

В результате дорожного происшествия пострадавших нет. Без эвакуатора не обошлось.

Массовая авария как в голливудских фильмах произошла на западе Москвы. Автобус протаранил сразу семь автомобилей.

По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в припаркованные легковушки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Автобус пришлось увезти на эвакуаторе, чтобы освободить дорогу, а поврежденные машины так и остались стоять на месте. Причину этой странной аварии предстоит выяснить автоинспекторам.