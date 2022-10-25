Автобус смял семь легковушек в ДТП на западе Москвы
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Фото, видео: Telegram / moscowmap; 5-tv.ru
В результате дорожного происшествия пострадавших нет. Без эвакуатора не обошлось.
Массовая авария как в голливудских фильмах произошла на западе Москвы. Автобус протаранил сразу семь автомобилей.
По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в припаркованные легковушки. По предварительным данным, пострадавших нет.
Автобус пришлось увезти на эвакуаторе, чтобы освободить дорогу, а поврежденные машины так и остались стоять на месте. Причину этой странной аварии предстоит выяснить автоинспекторам.