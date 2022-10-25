Копия Байдена? Кто такой Риши Сунак и чего ждать от него на посту премьера Британии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media; 5-tv.ru

Политик с темным прошлым и смутным настоящим будет управлять страной: такие перспективы англичан не радуют. Но что делать, если больше нет кандидатов?

У резиденции британского премьера появился новый владелец, правда, пока еще официально не объявленный. Это бывший министр финансов Риши Сунак — этнический индус, семья которого транзитом через Африку давно перебралась в Британию, спасаясь от террора, который эта самая Британия устроила в Индии.

Еще вчера утром букмекеры принимали ставки на то, кто победит: Риши Сунак или лидер палаты Общин Пенни Мордонт. Шансы последней стремительно упали после того, как Борис Джонсон отказался от участия в гонке. Ну а уже в обед снялась и сама Мордонт.

Так кто такой этот Риши Сунак, который не смог сработаться ни с Джонсоном, ни с Трасс? Оказывается, у него были финансовые интересы даже в России. Все узнала корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая.

Что ждать от вас?

Со второй попытки этнический индус Риши Сунак все-таки занял офис на Даунинг-Стрит. На этот раз, что называется, «в легкую»: в решающий день — ни единого конкурента, все сняли свои кандидатур.

Свою первую речь после победы Сунак начал с саркастического замечания в адрес Лиз Трасс, которая продержалась на посту лишь 44 дня и за это время стала самой непопулярным премьером в истории страны.

«Я хочу отдать должное Лиз Трасс. Она руководила страной с достоинством и грацией», — улыбаясь, заявил политик.

То, что грации не хватает и новому премьеру, сейчас открыто говорят все британские СМИ. Sky News и вовсе сравнили его с роботом, потому что всю речь он прочитал без эмоций с телесуфлера, а потом сделал многозначительную паузу. Многие уже сравнили это с манерой Байдена.

«И я буду работать на благо британского народа», — сказал Сунак и вдруг надолго «завис» в пространстве.

Многие британцы понимают: других вариантов на сегодняшний день просто нет.

«Мне не нравится никто. Но Сунак — разумный выбор», — поделилась мнением с журналистами жительница Лондона.

«Это позор, вы только посмотрите, что иностранная пресса пишет про нас, мы — посмешище. Но он — наш парень», — заявил другой британец.

Впрочем, Сунак не совсем их парень. Оксфорд, работа в Goldman Sachs — одном из крупнейших мировых банков, знакомство с дочерью индийского миллиардера. Не без покровительства тестя — Сунак отправился штурмовать большую политику. Ему сразу же обеспечили место в палате Общин. А всего через пять лет Риши стал самым молодым министром финансов и самым богатым в нижней палате — с состоянием в 240 миллионов фунтов стерлингов. Большой гнев вызвала его инициатива повысить налоги. При том, что его собственная жена платить их не обязана, она — подданная Индии.

«Думаю, многие ваши зрители задаются вопросом, как так вышло, что у жены министра финансов огромная часть состояния защищена от британских налогов?» — комментировал ситуацию министр по изменению климата Теневого кабинета Эд Милибанд.

Другой его проблемой может стать так называемый русский след в семейном бизнесе. Речь идет о некой IT-компании, которую создал тесть Сунака, акциями якобы владеет жена. Несмотря на санкции, фирма, как утверждается работала в России до апреля и приносила доход семье новоиспеченного премьера в то время, как официальный Лондон настаивал на разрывах контрактов с нашей страной.

«У вас в семье есть связи с Россией. У вашей жены доля в индийской консалтинговой компании, у которой офис в Москве. Вы даете другим советы, которым сами не следуете?» — задавала вопросы Сунаку журналистка в одном из эфиров.

«Я избранный политик и пришел поговорить о том, за что отвечаю. Жены это не касается», — оправдывался новый премьер Британии.

Избрание Сунака уже спровоцировал рост сепаратистских настроений! В Шотландии заявили, что там его бы никогда не выбрали, и даже отказали ему в легитимности.

«Он должен провести полноценные выборы, чтобы стать по-настоящему избранным руководителем страны. В том статусе, в каком он пребывает сейчас, я не буду слушать его советов», — утверждает премьер-министр Шотландии Никола Стерджен.

Но, пожалуй, самая яркая реакция на исход борьбы за кресло премьера — у главного мышелова Даунинг-Стрит. С приходом миллионера Риши Сунака к власти кот Ларри рассчитывает на меню из икры и омаров.