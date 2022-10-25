Испортила все: неизданную биографию Лиз Трасс придется переписывать из-за скандалов

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Политик продержалась на высоком посту всего 44 дня. Общественность до сих пор негодует: как такое вообще возможно?

Лиз Трасс так быстро покинула кресло премьер-министра Великобритании, что даже еще биографам теперь придется попотеть. Вот-вот в свет должна была выйти книга о невероятно успешном карьерном росте англичанки, но отставка все испортила.

Мало того, что придется менять обложку и убирать с нее словосочетание «вершины власти», так в ведро отправятся еще и предисловие с концовкой, где очень много внимания было уделено пришествию Лиз Трасс на Даунинг-Стрит. Напомним, на посту премьера политик продержалась всего 44 дня, а затем бурно праздновала отставку с коллегами, близкими и алкоголем.