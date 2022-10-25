Белый дом оценил призыв членов конгресса к переговорам с Россией по Украине

Фото: www.globallookpress.com / White House

К президенту США Джо Байдену обратились около 30 членов палаты представителей, настаивающих на урегулировании конфликта дипломатическим путем.

Администрация президента США Джо Байдена получила письмо конгрессменов с призывом к переговорам с РФ об урегулировании конфликта на Украине. К инициативе в Белом доме отнеслись «с уважением», Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Около 30 членов палаты представителей подписали письмо для Байдена. Их позиция, по словам Кирби, понятна администрации американского лидера, однако соответствующей возможности в ближайшей перспективе она не ожидает. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к дипломатическим мероприятиям, а без участия Киева они не имеют смысла.

«Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) не считает, что сейчас время договариваться с господином Путиным (Президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред). Мы уважаем это мнение», — заявил Кирби.

Владимир Путин несколькими днями ранее сообщил, что Украина продолжает противостояние, используя террористические методы, а также отвергает предложения сесть за стол переговоров. Глава РФ также отмечал, что официальный Киев принял решение о запрете на диалог с Москвой. Министр иностранных дел страны Сергей Лавров подчеркивал, что Россия «бегать ни за кем не будет», реакция поступит исключительно на конкретные серьезные предложения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за создания Украиной «грязной бомбы».