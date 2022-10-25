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По данным источников из разных стран, киевский режим может применить смертельное оружие в ближайшее время. Москва предупреждает мир о фатальных последствиях.

Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за создания Украиной «грязной бомбы», передает ТАСС. По данным источников из разных стран, киевский режим может применить смертельное оружие в самое ближайшее время.

Ранее постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя направлял письмо генсеку ООН, в котором четко и ясно указал: его страна будет расценивать использование Незалежной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Иначе это нельзя назвать — последствия действительно могут быть катастрофичными.

Небензя также подчеркивал, что Россия никогда не планировала и не будет использовать ядерное оружие, как о том голословно заявляет Киев. Провокацию украинские националисты готовят исключительно для дискредитации РФ, потому необходимо принять срочные меры.

«Провокация Киева с использованием „грязной бомбы“ может быть осуществлена при поддержке западных стран», — также подчеркивал в обращении к генсеку ООН российский дипломат.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими последствиями для людей может обернуться взрыв украинской ядерной бомбы.