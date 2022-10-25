Политолог назвал лучший способ предотвращения провокации Украины с «грязной бомбой»: будет жестко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

По данным экспертов, Незалежная уже сейчас занимается разработкой ядерного оружия под информационным прикрытием Запада. Последствия применения будут фатальны. Россия бьет тревогу.

Россия должна предупредить вероятность провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны Украины высокоточными ракетными ударами по объектам, где ведутся разработки ядерного оружия. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал политолог Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что помимо дипломатических методов в данной ситуации необходимы и военные.

Для производства «грязной» бомбы используются радиоактивные отходы, в том числе от работы атомных электростанций. Совместив их с взрывчатым веществом, можно получить опаснейшее оружие, развеивающее смертоносную пыль над местностью. На территории заражения тяжело пострадают и ныне живущие люди, и будущие поколения — в разы повысится процент онкологических заболеваний.

«Вообще понятие „грязная бомба“ относится к понятиям террористических организаций и связано с ними. То есть в первую очередь угрозы создания бомбы в свое время высказывали наиболее радикальные одиозные структуры, запрещенные во многих странах мира. Сейчас о производстве грязной атомной бомбы говорит киевский режим, чем приравнивает себя к террористическим организациям», — сказал эксперт.

По данным Кнутова, Украина занимается созданием подобного рода бомбы. Делается это под информационным прикрытием Запада: в течение двух последних месяцев распространяется версия, что якобы Москва готовится нанести удар тактическим ядерным оружием по Киеву. Информационный повод создан, остается только организовать саму провокацию.

«Цель провокации киевского режима достаточно хорошо просматривается… Мы, имея абсолютно точные данные о создании такого рода оружия сейчас принимаем серьезные меры. В войсках выдаются соответствующие средства защиты: противогазы, костюмы, обеспечивающие радиационную безопасность, приводятся убежища в рабочее состояние, фильтры вентиляционные установки, которые стоят на танках, бронетранспортерах должны быть исправны, приведены в готовность», — отметил политолог.

Зеленский планирует втянуть НАТО в войну провокацией с «грязной бомбой»

Как рассказал Кнутов, после высокоточных ударов России 10 октября киевский режим понес тяжелейшие потери в области энергетики, около 40% системы. При тех же темпах Москва может увеличить этот показатель до 70% через полтора-два месяца. По расчетам эксперта, Незалежная окажется на уровне конца XIX или начала XX века по состоянию энергетики и качества жизни. Это скажется, безусловно, и на боеспособности армии.

«Если все это произойдет, я имею в виду удары не только по энергетике, но и по транспортной инфраструктуре киевский режим окажется в таком положении, когда ему будет просто нечем воевать, нечем заправлять машины, негде брать запчасти, боеприпасы. Это будет говорить о крахе нацистского киевского режима», — полагает Крутов.

Политолог уверен, что вышеперечисленные перспективы предельно ясны президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросту очевидны. Только поэтому он настойчиво втягивает НАТО в противостояние с Россией. Глава Незалежной помнит, что блок обещал «серьезные меры» в случае применения Москвой ядерного оружия. Так что ему выгодно взорвать свою «грязную бомбу», обвинить в этом РФ и получить желаемое — поддержку Альянса.

Ситуация крайне опасная, добавил Кнутов. По его мнению, мало переговоров российского министра обороны Сергея Шойгу с коллегами из других государств. Эксперт считает, необходимо осветить планы Киева во всех международных организациях, и на G20, если Владимир Путин посетит саммит.

«Мы должны действовать так же, как действует Израиль: их разведка докладывает, что какая-то арабская страна по соседству производит атомное оружие с последующей целью применить его по Израилю. Страна собирает специальную ударную группировку и наносит по этому предприятию удар, не оставляя от него и камня на камне», — заключил Кнутов.

По мнению политолога, РФ в данных обстоятельствах не может действовать иначе. Меры принять критически важно, причем не только дипломатические, но и «чисто военные» — удары высокоточными ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за создания Украиной «грязной бомбы».