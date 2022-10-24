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По имеющимся данным, трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Знаменитому актеру было 67 лет.

Звезда «Американской истории ужасов» Лесли Джордан погиб в ДТП, сообщает Fox News. По имеющимся данным, трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Знаменитому актеру было 67 лет.

Как уточняет TMZ, трагедия произошла утром в понедельник. На своем авто актер врезался в стену здания. Звезде потребовалась экстренная помощь, но к сожалению, медики не успели его спасти.

«Сегодня мир определенно намного темнее без любви и света Лесли Джордана», — прокомментировал случившееся агент Джордана Дэвид Шаул.

«Он был не только мегаталантливым человеком, с которым было приятно работать, но и предоставил эмоциональное убежище нации в один из самых трудных периодов. То, что ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сына, брата, артиста, комика, партнера и человека. Знание того, что он покинул мир в разгар своей профессиональной и личной жизни, — единственное утешение, которое может быть сегодня», — также добавил скорбящий.

Лесли Джордан знаменит не только по поли Квентина Флеминга в «Американской истории ужасов». На его счету немало других знаменитых киноработ. В частности, он играл в «Сверхъестественном», фильмах «Все еще король», «Избалованные», «Зомби на Диком Западе», «Уилл и Грейс», сериале «Сабрина — маленькая ведьма».

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