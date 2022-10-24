Актер фильма «Двадцать восемь панфиловцев» Устюгов экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Предположительно, у 46-летнего артиста возникли проблемы с сердцем.

Актер Александр Устюгов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об экстренной госпитализации 46-летнего артиста сообщили источники 5-tv.ru, близкие к ситуации. Отмечается, что врачи оценили состояние звезды фильма «Двадцать восемь панфиловцев», как средне тяжелое. Ему предстоят несколько дней в стационаре под наблюдением медиков. Устюгов и его представители пока не публиковали официальных комментариев на этот счет.

Алкксандр Устюгов — известный российский актер театра, кино и телевидения, режиссер и музыкант. Популярность пришла к нему после исполнения роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Также известен по картинам «Отцы и дети» (2008), «Чума» (2015), «Викинг» (2016), «Золотая Орда» (2018), «Союз спасения» (2019), «Рикошет» (2020), сериалу «Годунов» (2018—2019).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации актера Арарата Кещяна, сыгравшего в сериале «Универ». После ряда сообщений о проблемах со здоровьем артиста, он сам вышел на связь, чтобы внести ясность и опровергнуть выдумки журналистов. Как оказалось, артисту действительно понадобилась помощь врачей, но часть «диагнозов» прессы не подтвердилась.