Изгнанная Наргиз выругалась матом при виде афиши Киркорова: ответ уже «прилетел»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Gyngazov; Instagram* / fkirkorov

На недружелюбный выпад народному артисту РФ было что ответить оскандалившейся экс-коллеге.

Певица Наргиз Закирова недовольна грядущим концертом Филиппа Киркорова в Узбекистане. Она не сдержала эмоций и нецензурно выругалась, увидев его афишу, не забыв снять свою реакцию на видео и разместить в социальных сетях. Как известно, Закирова после громкого скандала и антироссийских лозунгов получила запрет на въезд в РФ.

Она не только раскритиковала политику страны в свете спецоперации по защите Донбасса, но и «прославилась» рядом провокационных и оскорбительных высказываний в адрес россиян. Она требовала убрать руки прочь от Незалежной, проклинала российских военных и прославляла украинских неонацистов. После резонансного убийства Дарьи Дугиной заявила: «Добро пожаловать в ад».

Теперь певица живет в родном Узбекистане, продолжая с ненавистью говорить о бывших поклонниках и коллегах по шоу-бизнесу. Филипп Киркоров, в отличие от нее, продолжает свободно гастролировать и стабильно собирать полные залы на своих шоу. Он проводит масштабный тур в рамках юбилейной программы. Очевидно, Закировой такой порядок веще не по нутру.

«Понаехали, *****», — прокомментировала она афишу Киркорова.

Народному артисту РФ было что ответить Наргиз. О ситуации он высказался в личном блоге, разместив там негостеприимное видео певицы. По мнению Филиппа Киркорова, Закирова банально злится, так как не может сама более зарабатывать в России. Появиться в РФ она сможет только через 50 лет согласно санкции. Поэтому, уверен артист, она и срывается на других.

«Наргиз, чтобы „********“ (выругаться матом — Прим. ред.) даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — добавил Киркоров.

Не только внезапной агрессией и оскорблениями прославилась в последние месяцы Наргиз Закирова. Артистка — многодетная мама, воспитывает троих детей, дочерей Сабину и Лейлу, сына Ауэля. Незадолго до скандала звезда вышла замуж за Антона Ловягина — техника в ее музыкальном коллективе, который младше на 12 лет. Недавно, писал 5-tv.ru, стало известно, что 51-летняя Закирова снова беременна!

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