Это нельзя вылечить: военный эксперт назвал тяжелые последствия взрыва украинской «грязной бомбы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf Kunstmann; 5-tv.ru

Киевский режим под информационным прикрытием Запада работает над созданием «адской машины» небывалых масштабов.

Последствия взрыва «грязной бомбы» будет ощущать на себе не одно поколение людей на зараженной территории. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он объяснил, что для производства «грязной бомбы» используют радиоактивные отходы, например, от атомных электростанций. Взрыв производится на высоте от двух до пяти километров, после чего радиоактивная пыль оседает на местности, заражая ее и делая непригодной для жизни на многие годы.

«Люди, которые вдыхают пары и мелкие частицы этой пыли, потом страдают заболеваниями дыхательных путей. Как правило, речь идет о раке. Если пыль попадает на кожу, значит возникает рак кожи», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что подобного рода боеприпасы в свое время использовали США в Югославии, Ираке и Сирии. Последствия этих ударов до сих пор дают о себе знать. К примеру, на территории бывшей Югославии по сей день рождается большое количество детей, больных раком.

Сейчас о создании подобного рода бомбы заявила Украина. Причем делается это под информационным прикрытием Запада, подчеркивает Кнутов.

«Запад уже месяца два утверждает, что Россия якобы готовится нанести удар тактическим ядерным оружием по территории Украины. То есть уже информационный повод создан. Теперь только остается организовать саму провокацию», — отметил эксперт.

По словам Кнутова, провокация должна быть организована либо с помощью той самой «грязной бомбы», либо с использованием ядерного боеприпаса малой мощности. Изготовить и то, и другое вполне по силам Украине, утверждает эксперт.

В частности, соответствующие специалисты есть на факультетах ядерной физики Харьковского и Киевского университетов. А в районе Днепропетровска (Днепра) есть предприятие, связанное с добычей урана.

«Есть информация, что на его базе создается грязная атомная бомба. Причем, информация идет из разных стран по каналам разведки», — указал Кнутов.

Он добавил, что, если киевский режим все же решится использовать «грязную бомбу» на Украине, то территория будет заражена на несколько десятков лет, по некоторым данным, до 50 и больше.

«Можно, конечно, предпринять меры по дегазации и деактивации, то есть обработать здания, дороги, снять грунт, спилить деревья. Но это слишком дорогая процедура, на которую киевский режим не пойдет. Территория просто будет брошена на десятки лет, так же как чернобыльская зона», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения в случае подрыва Киевом «грязной бомбы».