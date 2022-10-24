Сейсмологи заявили о четырех странных сейсмособытиях у «Северного потока» в Финском заливе

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Детали случившегося уточняются. Странные явления наблюдались 20 и 21 октября.

Финский сейсмологический институт зафиксировал активность неизвестного происхождения рядом с «Северным потоком». Были получены данные о четырех сейсмических событиях в Финском заливе.

Эксперты сообщают, что 20 и 21 октября были зафиксированы толчки, которые не превысили магнитуды 2. Оба события произошли рядом с российскими городами Приморском и Выборгом.

По данным карты, которая размещена на сайте «Газпрома», рядом с местами сейсмической активности проходит нитка газопровода «Северный поток». По данным РИА Новости, не удалось узнать точное расстояние от точек, из которых поступили сигналы, до газопровода.

26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы серьезные повреждения, повлекшие утечку газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Берд Лунд сообщил, что в тот день в районе повреждений трубопровода были зафиксированы сильные подводные взрывы.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкая полиция назвала причины повреждений на «Северных потоках». По их заключению, ЧП могло произойти только из-за взрывов.