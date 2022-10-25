Звезде «Двух судеб» Екатерине Семеновой врачи по ошибке разрезали кишечник

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Незначительный инцидент, о котором актриса забыла через пять минут, стал причиной экстренного хирургического вмешательства. Как оказалось, совершенно ненужного.

Актриса кино и театра Екатерина Семенова перенесла операцию на кишечнике, в которой не было необходимости, по ошибке врачей. О своем опыте она рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире НТВ. По словам звезды сериала «Две судьбы», если бы она вовремя вспомнила о недавнем происшествии за ужином, возможно, могла избежать ненужного хирургического вмешательства.

Как рассказала 51-летняя Семенова, она попала в больницу после ночи сильных болей в области живота. Вечером артистка почувствовала себя плохо, утром ее дети вызвали скорую помощь. В клинике прошла компьютерную томографию, после чего врачи заявили — налицо прободение язвы (Прободная язва — появление сквозного дефекта в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки и последующее вытекание содержимого в брюшную полость, — Прим. ред.), надо срочно резать.

«После анестезии я засыпаю, просыпаюсь в палате, там сидят три врача и говорят: „Пока не расскажешь, что с тобой было, мы отсюда не уйдем. У тебя нет никакого прободения язвы, мы открыли кишечник, а он абсолютно целый, но жидкость из кишечника вне кишечника есть. Что ты делала эти три дня?“» — вспоминала Семенова.

Подумав, актриса вспомнила, что недавно на фуршете ела бутерброд и подавилась — проглотила рыбную кость, но прокашлявшись, решила, что беда миновала. Очень скоро об инциденте забыла. Медики в свою очередь предположили, что именно косточка могла повредить кишечник, за чем и последовало попадание жидкости в полости живота.

Это нарушение работы пищеварительной системы, по мнению врачей, повлекло за собой сильные боли спустя некоторое время. Притом вред от кости был невелик, и стенка кишечника быстро восстановилась. Но из-за болевого синдрома в больнице решили, что речь идет о язве, а не о механическом повреждении.

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