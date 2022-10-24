Лидер группы «Пилот» поблагодарил Сергея Галанина за песню о Донбассе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Композиция об исключительном героизме и отчаянной храбрости защитников Донбасса тронула сердца тысяч людей.

Лидер рок-группы «Пилот» Илья Черт поблагодарил своего коллегу Сергея Галанина за проникновенную песню и клип о жизни Донбасса.

«Посмотрел недавно клип, который Сережа Галанин сделал в поддержку наших бойцов на передовой. Ну что могу сказать. Благородное дело, хорошее — поддержать ребят, которые сейчас продолжают дело своих дедов, борются с нацизмом, защищают людей от геноцида. Так что Серега молодец, здорово, спасибо ему за это», — высказался музыкант.

В свою очередь поэт и музыкант, создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов признался, что тоже был впечатлен работой Галанина. Он напомнил, что и его коллектив еще восемь лет назад обращался к теме Донбасса, сняв клип «Аллилуйя».

Клип на песню «Будем жить», опубликованный в YouTube 20 октября, стал совместной работой музыкантов группы «СерьГа» и документального проекта «Один день: Новые герои».

В клипе показаны реальные кадры с территории Луганской и Донецкой народных республик, а в песне говорится о героизме, мужестве, внутренней битве со страхом и безудержной отваге, с которыми каждый российский военнослужащий выступает в борьбе с националистами.

Авторами текста песни стали поэт Владимир Скобцов из Донецка и сам Сергей Галанин, а музыку исполнила группа «СерьГа». Участники проекта «Один день: Новые герои» выступили режиссерами и операторами клипа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рок-исполнитель Сергей Галанин и его музыкальная группа «СерьГа» создали самую кричащую песню о боях Донбасса.