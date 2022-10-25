Попытка спрятаться или глобальный протест? Психолог объяснил страсть к татуировкам на лице

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / doctor_fomin

По мнению психолога, таким образом подростки отсекают себя от многих профессий. Но кем они вырастут?

Некоторые люди настолько увлекаются татуировками, что эскизы начинают появляться на их лице. Ярким примером таких личностей является сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, которого чернила, кажется, поглощают с головой. 5-tv.ru решил узнать у психолога Евгения Фомина, что мотивирует пристрастием людей к татуировкам и почему они пытаются «скрыться» за ними.

По словам эксперта, обычными татуировками уже никого не удивить, поэтому эскиз на лице — это попытка выделиться. Моду на татуировки задают кумиры молодежи.

«У нас есть исполнители, которые делают татуировки на лице. Но у них есть под это логическое обоснование. Один из исполнителей говорит, что забивает лицо чтобы не работать в найме. Это является его мотивацией для развития», — добавил психолог.

Евгений Фомин считает, что молодежь может повторять за кумирами и отсекать от себя некоторые профессии рисунками на теле и лице.

«То есть он для себя определяет путь какой-то творческий, где его не осудят и он будет своим. Креативная компания его примет, и знак на лице будет своеобразным пропуском в эту компанию», — объясняет психолог.

Эксперт добавил, что люди, которые делают татуировки на лице, не пытаются скрыться от общества.

«Это наоборот демонстративное поведение. Люди, которые хотят скрыться, они стараются не выделяться никак вообще. Татуировка — предполагает открытость. Мы же делаем татуировки там, где их будет видно», — комментирует эксперт.

Психолог Фомин отметил, что попытка спрятать лицо за татуировками может восприниматься метафорично. Когда человек пытается спрятать свою ранимость и эмоциональность под видом брутальности и революционности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Шальных болен страшным недугом. Болезнь разъедает его кожу. Причиной могут являться татуировки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.