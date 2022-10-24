Маск обозвал Каспарова* идиотом за критику мирного плана по Украине

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Основатель Tesla и SpaceX «обиделся» на заявление шахматиста о его «геополитической слепоте».

Илон Маск обозвал и высмеял Гарри Каспарова* после того, как тот раскритиковал его мирный план по урегулированию украинского кризиса.

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — написал миллиардер в Twitter.

Ранее шахматист, выступающий резко против действий России на Украине, раскритиковал Маска за то, что тот якобы «сидит в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и рассказывает Украине, как вести свои дела». Каспаров также обвинил Маска в «моральным идиотизме» и «геополитической слепоте».

Основатель компаний Tesla и Space X за последнее время сделал ряд громких и противоречивых политических заявлений, часть из которых навлекли на него подозрения в «пророссийских» настроениях.

В частности, бизнесмен предложил свой вариант мирного урегулирования ситуации на Украине, при котором Крым окончательно и бесповоротно остается в составе РФ. Маск подчеркнул, что это будет исторически справедливо, так как полуостров принадлежал России с 1783 года «до ошибки генсека КПСС Никиты Хрущева».

После этого бизнесмен заявил, что отказывается финансировать работу спутниковой сети Starlink на Украине и предложил взять это на себя Пентагону. Однако буквально на следующий день Маск «переобулся», сообщив, что продолжит оплачивать работу спутников для Незалежной. Более того, миллиардер заявил, что это не он, а россияне пытаются «убить» интернет Starlink на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради какой девушки Илон Маск позабудет о космосе.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.