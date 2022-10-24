«Не хватает сантиметров»: едва не ставший инвалидом Полежайкин потерял часть ноги

Фото: Instagram* / kazakovfly

После падения с 12-метровой высоты знаменитый актер чудом выжил. Операция помогла спасти двигательную активность, но случилось еще одно несчастье.

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», после несчастного случая не может передвигаться без костылей. Врачи пытались спасти ноги актера, но одна конечность осталась на пять сантиметров короче другой. Об этом Казаков рассказал в эфире федерального канала.

Два года назад Полежайкин безмятежно прогуливался по Твери, но случайно оступился и упал с 12-метровой высоты. Актер был госпитализирован в срочном порядке, но врачи не смогли поставить его на ноги.

«Выяснилось, что не хватило пары сантиметров после того, как собрали ногу. В итоге мне добавили недостающих сантиметров с помощью аппарата», — поделился актер, а после добавил, что на самом деле «не хватает сантиметров пять».

Казаков подчеркнул, что после операции его мучили сильнейшие боли, и он не мог полноценно встать на ноги, поэтому не сразу понял, что произошло с его ногой. Актер вынужден передвигаться на костылях. Чтобы восстановиться полностью, Казакову потребуется еще несколько операций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате врачебной ошибке пострадало лицо вдовы Иосифа Кобзона.

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