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В результате атаки погиб человек. Другие детали случившегося уточняются.

Украинские боевики обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По предварительным данным, в результате атаки есть погибший, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Другие детали случившегося уточняются.

«Доктора оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав приносит соболезнования родным погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.