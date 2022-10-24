«Ни секунды сомнения»: Милонов рассказал, как уничтожает врага на фронте

Фото, видео: Бобылев Сергей; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Депутат Госдумы служит старшим наводчиком 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 в зоне спецоперации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, пошедший добровольцем в зону спецоперации на Украине, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru признался, что не испытывает ни малейших колебаний, уничтожая противника на передовой.

«Когда ты выполняешь важные вещи и понимаешь, что эти важные вещи что-то или кого-то уничтожают, то, поскольку ты делаешь это ради большой, главной цели, нет ни секунды сомнения», — заявил он.

Самым сложным на фронте для Милонова стало адаптироваться к жизни вне привычных рамок. Дело не столько в комфорте, сколько в тех обстоятельствах, которые тебя окружают, отметил депутат.

«Люди прекрасные, место прекрасное, но характер жизни совершенно отличается от того, к чему я привык. Я раньше часто здесь бывал, но так долго, конечно, не приходилось. По сути дела, не вылезаю отсюда, и это, не могу сказать, что тяжело, но крайне непривычно», — признался политик.

В то же время работать на фронте, на передовой оказалось проще, чем представлялось заранее, добавил Милонов.

«Раньше мне казалось, что будет гораздо сложнее и страшнее. Чувство опасности, конечно, присутствует всегда. И здоровый страх, наверное, присутствует. Слава Богу, трусости нет. Отсутствие трусости и нерешительности — это то, что делает пребывание здесь хорошим. Ты начинаешь не то что гордиться собой, но понимать, что ты можешь», — поделился депутат.

Известно, что Виталия Милонова направили под Горловку в артиллерийскую противотанковую батарею. Он имеет звание младшего сержанта и служит старшим наводчиком 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12.

Депутат ранее рассказывал, что воюет под позывным «Густав», однако боевые товарищи обращаются к нему в основном по отчеству — Валентиныч, на что он не обижается.

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